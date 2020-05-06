Одесскому доктору-легенде Петру Петросяну исполнилось 102 года

«Величайший дар и наивысшее счастье — сама жизнь!», — так сказал мне Петр Асланович Петросян, когда год назад мы общались с ним. Врачу-дерматологу Петру Петросяну исполнилось 102 года!

Девиз одесского доктора-легенды по-прежнему тот же. И, к счастью, как уже сегодня рассказывает корреспонденту «Одесской жизни» его дочь Веста, «папа по-прежнему хорошо держится, продолжает консультировать пациентов на дому и старается быть бодрым и жизнерадостным. И у него это очень хорошо получается».

Заслуженный врач Украины, полковник медицинской службы, участник Второй мировой войны Петр Асланович Петросян — настоящий человек-легенда.

Врач с огромным стажем, большой поклонник футбола, активный болельщик, очень веселый и позитивный человек.

— Хорошие гены мне достались от родителей, но какие бы гены мы не получили, человек многое должен сделать сам. И, прежде всего — не терять вкуса жизни, — уверен Петр Асланович.

До осени позапрошлого года Петр Асланович, врач-дерматолог, принимал больных в консультативной поликлинике. А еще до того работал в госпиталях, в том числе — и в нашем, старейшем одесском. В Одессе он живет и работает с середины шестидесятых годов. И даже сейчас, когда здоровье уже стало подводить, продолжает консультировать больных. Одна из его пациенток мне сказала так: «Петр Асланович, кажется, родился в белом халате. Отличный диагност и специалист».

Он родился в маленьком селе в Нагорном Карабахе, рассказывал, что детство было сложным, но «детство ведь все равно есть детство». Семья переехала из своего села, Петр подрос, стал осваивать профессию бурильщика, потом учился в политехническом техникуме, но всегда понимал, что ему нужно учиться «в другом направлении» и обязательно получить высшее образование.

Незадолго до войны Петр Петросян поступил вместе со своим другом в Азербайджанский мединститут. Он вовсе не собирался становиться военврачом. Но окончил учиться в 1942 году, и, конечно же, сразу попал на фронт, что и определило его судьбу на всю жизнь.

О военных временах вспоминает по-особенному:

— Потом, в мирное время, встречались мне в жизни люди, которые говорили: «Спасибо вам, доктор, это благодаря вам там, на войне, я остался в живых». И если уж говорить о высших наградах, то это — услышать именно такие слова…

А потом — из госпиталя в госпиталь… И на территории бывшего СССР, и за рубежом, и так — до того момента, как приехал служить в Одессу. Он — автор научных работ и рационализаторских предложений, на его груди — многочисленные награды.

Двое детей, двое внуков, трое правнуков… О них легендарный доктор, за плечами которого уже целая эпоха, да, по сути, и не одна, отзывается с особым теплом, благодарностью и гордостью.

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