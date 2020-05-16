В Одессе умер старейший украинский “вор в законе” Полтава

В субботу, 16 мая, в Одессе после тяжелой болезни умер один из старейших украинских «воров в законе» Полтава – Владимир Дрибный. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, сообщает «Думская».

Некоторые СМИ утверждают, что Дрибный скончался от онкологии.

Владимир Дрибный (Полтава) hодился в 1938 году в Полтаве. В 1950-е годы он был дважды судим за кражу и несколько сроков отсидел на зоне.

С 2010 года Полтава «держал воровской общак» в Одессе. Три года назад (в 2017 году) правоохранители задержали Полтаву и изъяли у него «общак». в котором хранилось более 1 миллиона долларов, 90 тысяч евро и полмиллиона гривен. Полтава с помощью адвоката адвоката смог доказать, что деньги принадлежат лично ему. После этого Полтаву отпустили, а все деньги вернули.

Фото: Freepik

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