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В Одессе у россиян арестовали сеть аптек на 100 миллионов

В Одессе у россиян арестовали сеть аптек на 100 миллионов

У нескольких граждан россии за неуплату налогов арестовали 35 объектов недвижимости. В большинстве своем это помещения крупной одесской сети аптек.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности .

Арестованы 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок. Речь идет об аптеках известной сети, владельцами которых являются граждане российской федерации. Примерная стоимость арестованной недвижимости составляет более 102 млн грн.

Следствием установлено, что должностные лица компании уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Основным видом деятельности фирмы является розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах.

Расследование показало, что должностные лица данной компании в период 2017-2021 годов уклонились от уплаты налогов на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 142 млн грн.

Расследование проходит по уголовному производству по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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