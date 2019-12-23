У одесского кота отобрали подаренный дом (видео)

На Люстдорфской дороге бездомному коту местный предприниматель купил домик.
Об этом рассказали пользователи соцсетей в группе @odessa_hello.
Утеплил его и покрыл водонепроницаемой пленкой. Одессит установил кошачье жилье у входа в принадлежащий ему магазин, чтоб иметь возможность подкармливать питомца.
А прийдя на днях на работу, горожанин не обнаружил на месте домика. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, горожанин выяснил, что конструкцию украл неизвестный.
При этом на видео видно, как мужчина выгнал из домика мирно спящего котика и унес его апартаменты.
Неравнодушные одесситы просят сообщить хозяину магазина на Люстдорфской дороге,90, если узнают на ролике злоумышленника.
Фото: @odessa_hello
Видео: Иа Одессит с @odessa_hello
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