В Одессе 12-летний мальчик с подружкой на мопеде перелетели через автомобиль

Подростка увезла в больницу скорая, девочка пострадала меньше. После столкновения и падения она самостоятельно смогла подняться. А водитель «Хонды», в которую врезался мопед, повел себя странно.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось на улице Святослава Рихтера, угол Туристской.

Подростки двигались по Святослава Рихтера и на полном ходу, не притормаживая, влетели в поворачивающую налево «Хонду». Мопед разлетелся на части, а парень с девушкой перелетели через машину и упали на асфальт.

Девушка была в шлеме и пострадала меньше. После аварии она смогла самостоятельно подняться. А ее спутник так и остался лежать на асфальте. У него шлема не было.

Довольно цинично повел себя водитель автомобиля. После столкновения он вышел из машины и, не глядя на пострадавших, первым делом пошел осмотреть повреждения авто. И только потом подошел к подросткам.

12-летний подросток разбился на мопеде в Одессе pic.twitter.com/uzF413YPQJ — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) August 25, 2021

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что под Одессой автоледи влетела в прилавок с арбузами и травмировала девочку-подростка

Фото Трасса Е95