В Одессе таможенник ради восстановления в должности обманул суд

Сотрудник Одесской таможни через суд оспорил свое увольнение и получил материальную компенсацию от государства. Но, как выяснилось, мужчина предоставил судьям “липовый” документ о мобилизации и теперь его подозревают в мошенничестве.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, для восстановления в должности и получения средств от государства за вынужденный прогул мужчина подал в Одесский окружной административный суд недостоверные доказательства своего «незаконного» увольнения из таможни в апреле прошлого года.

Мужчина предоставил суду копию Выписки из приказа о якобы его зачислении на службу в один из пограничных отрядов, что стало основанием для удовлетворения его позывных требований.

Решением суда таможенник восстановлен в должности с выплатой компенсации в размере более 260 тыс гривен.

Как выяснилось позже, документы по зачислению госинспектора в ряды пограничников не регистрировались и не выдавались.

Таможеннику сообщено о подозрении по фактам представления заведомо недостоверных доказательств в суд и мошенничество. Ему грозит до 5 лет заключения.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

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