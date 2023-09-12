В Одесі митник заради поновлення на посаді обдурив суд

Співробітник Одеської митниці через суд оскаржив своє звільнення та отримав матеріальну компенсацію від держави. Але, як з’ясувалося, чоловік надав суддям “липовий” документ про мобілізацію і тепер його підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, для поновлення на посаді та отримання коштів від держави за вимушений прогул чоловік подав до Одеського окружного адміністративного суду недостовірні докази свого «незаконного» звільнення з митниці у квітні минулого року.

Чоловік надав суду копію Витягу з наказу про нібито його зарахування на службу до одного з прикордонних загонів, що стало підставою для задоволення його позивних вимог.

Рішенням суду митник поновлено на посаді із виплатою компенсації у розмірі понад 260 тис гривень.

Як з’ясувалося пізніше, документи щодо зарахування держінспектора до лав прикордонників не реєструвалися та не видавалися.

Митнику повідомлено про підозру за фактами подання свідомо недостовірних доказів до суду та шахрайства. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та усунення з посади.

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