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Массовый падеж скота на севере Одесской области: зафиксированы новые случаи (фото)

Массовый падеж скота на севере Одесской области: зафиксированы новые случаи (фото)

В течение 12, 13 и 14 мая в Подольском районе Одесской области на территориях двух разных громад произошли случаи заболевания и смерти большого количества коров и коз. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Недавно мы писали, что в Слободской территориальной громаде, расположенной на территории Подольского района, было зафиксировано массовое отравление сельскохозяйственных животных.

Теперь зафиксировали еще один случай в селе Новоалександровка Ананьевской городской громады Подольского района, где из 37 коров в стаде, выпасавшихя возле рапсового поля, заболело 15 животных.

После обращения владельцев животных в Ананьевскую участковую больницу ветеринарной медицины, медикам коров удалось реанимировать.

животные

Также на пастбище возле села Кирилловка Слободской поселковой громады Подольского района погибли 12 коз. По словам их хозяйки, на содержании которой было около 70 животных, все козы были клинически здоровы.

смерть животных

Специалисты Кодымской участковой больницы ветеринарной медицины отобрали один труп козы для патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований и направили в Одесскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы с целью установления гибели.

У ветеринаров было подозрение на заболевание животных сибирской язвой. Но после проведения вскрытия и анализа материала животных исследование показало, что это не сибирская язва. По словам специалистов Госпродпотребслужбы, причины массового отравления и гибели животных еще устанавливаются.

Занимаются исследованием вопроса и в Ассоциации аграриев Подольского района.

«Делом об отравлении животных уже занимается профессиональный юрист. Надеемся, что совместными усилиями владельцы погибших животных смогут компенсировать ущерб и наказать виновных» — рассказали в Асоциации аграриев.

Также мы недавно писали, что на свалке возле с. Кислица Измаильского района обнаружен труп лисы. Патологический материал направлен в Одесскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы, где по результатам лабораторных исследований был обнаружен вирус бешенства.

Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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