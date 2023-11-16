Коммерсантка продала мэрии Черноморска несъедобные консервы

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Выяснилось, что женщина в апреле 2022 года в рамках программы «О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» обманула должностных лиц Черноморского горсовета и закупила у неизвестного производителя 28,8 тыс. банок консервов мяса свинины с горохом для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

Технические характеристики тушеной консервы не соответствовали требованиям ДСТУ, в частности, товар не имел соответствующей маркировки и информации о «дате производства», «дате годности» и «содержимом». В связи с чем продать консервы на внутреннем рынке Украины невозможно, и они подлежат утилизации.

В результате таких противоправных действий местному бюджету нанесено почти 1,3 млн грн ущерба, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

За такие действия женщине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в этом же Черноморском городском совете чиновники воровали бюджетные деньги на строительстве.