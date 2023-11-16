Коммерсантка продала мэрии Черноморска несъедобные консервы

Предпринимательница из Черноморска предстанет перед судом за поставку некачественных консервов для формирования материального резерва. Местному бюджету нанесено почти 1,3 млн грн ущерба.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
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Выяснилось, что женщина в апреле 2022 года в рамках программы «О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» обманула должностных лиц Черноморского горсовета и закупила у неизвестного производителя 28,8 тыс. банок консервов мяса свинины с горохом для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе.
Технические характеристики тушеной консервы не соответствовали требованиям ДСТУ, в частности, товар не имел соответствующей маркировки и информации о «дате производства», «дате годности» и «содержимом». В связи с чем продать консервы на внутреннем рынке Украины невозможно, и они подлежат утилизации.
В результате таких противоправных действий местному бюджету нанесено почти 1,3 млн грн ущерба, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
За такие действия женщине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, что в этом же Черноморском городском совете чиновники воровали бюджетные деньги на строительстве.