Новости Одессы и Одесской области

Коммерсантка продала мэрии Черноморска несъедобные консервы

Коммерсантка продала мэрии Черноморска несъедобные консервы

Предпринимательница из Черноморска предстанет перед судом за поставку некачественных консервов для формирования материального резерва. Местному бюджету нанесено почти 1,3 млн грн ущерба.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также: Заместителя руководителя Одесской области будут судить за взяточничество

Выяснилось, что женщина в апреле 2022 года в рамках программы «О создании материального резерва для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» обманула должностных лиц Черноморского горсовета и закупила у неизвестного производителя 28,8 тыс. банок консервов мяса свинины с горохом для раздачи населению во время чрезвычайных ситуаций в регионе.

Технические характеристики тушеной консервы не соответствовали требованиям ДСТУ, в частности, товар не имел соответствующей маркировки и информации о «дате производства», «дате годности» и «содержимом». В связи с чем продать консервы на внутреннем рынке Украины невозможно, и они подлежат утилизации.

В результате таких противоправных действий местному бюджету нанесено почти 1,3 млн грн ущерба, относительно возмещения которого прокуратурой предъявлен иск.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

За такие действия женщине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в этом же Черноморском городском совете чиновники воровали бюджетные деньги на строительстве.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить