Удар по авторитету правосудия: дело одесского судьи-коррупционера получило продолжение

На заседании 14 ноября Высший совет правосудия (ВСП) впервые в своей практике решил напрямую обратиться в Приморский районный суд, а также в другие суды по поводу коррупционных деяний в отдельном суде.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Во время заседания совета правосудия отметили, что в отношении судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского и адвоката Евгения Берестового детективы НАБУ не только зафиксировали разговоры, но и получили доступ к телефону судьи и его соответствующим перепискам.

Из них следует, что Илья Лонский обсуждал с Евгением Берестовым будущие размеры взяток за «решение» судебных дел, находившихся в производстве других судей Приморского райсуда. Также зафиксировано, как Илья Лонский рассказал о том, что он получил «заказ» от ряда других судей Приморского райсуда Одессы, с указанием их фамилий, о возможности «решения» находившихся у них в производстве дел.

Однако не установлено, что такое влияние Ильи Лонского на других судей Приморского райсуда в реальности имело место, отметили в ВСП.

Однако Совет правосудия все же решил утвердить и разослать во все суды заявление о недопустимости деяний, дискредитирующих должность судьи и подрывающих авторитет правосудия.

Высший совет правосудия в очередной раз отмечает, что любые проявления коррупции в судах недопустимы, наносят существенный вред авторитету правосудия и должны приводить к неотвратимости наказания всех виновных. Судья должен служить примером неукоснительного соблюдения требований закона и верховенства права, присяги судьи, а также соблюдения высоких стандартов поведения с целью укрепления доверия граждан в честность, независимость, беспристрастность и справедливость суда. Судья не имеет права использовать свое положение в личных интересах или в интересах других лиц и не должен разрешать этого другим. Отдельно подчеркиваем обязанность каждого судьи не только самому не допускать противоправных действий, но и противодействовать известным им явлениям коррупции, проявлениям коррупции со стороны коллег, способствовать формированию общей культуры нетерпимости к коррупции и неотвратимости наказания за коррупционные действия и противоправное вмешательство в правосудие, — говорится в тексте обращения.

Напомним, в июле 2023 года Илья Лонский сообщил в Высший совет правосудия, что у него в рабочем кабинете состоялся обыск, в ходе которого детективы НАБУ изъяли у него 2 250 долларов, принадлежавших ему лично. Судья отметил также, что детективы НАБУ так и не предоставили ему определение следственного судьи ВАКС об обыске.

4 августа 2023 года НАБУ и САП сообщили судье Илье Лонскому о подозрении. По данным следствия, он пытался склонить коллегу – судью Приморского райсуда Одессы Анжелику Русеву к вынесению «нужного» решения по делу об административном нарушении.

Денежные средства в размере $1 тыс., полученные от адвоката Евгения Берестового, по данным следствия, Илья Лонский, в июне 2023 года должен был передать судье А. Русевой. $250 Илья Лонский оставил себе за «посреднические услуги».

14 августа ВАКС арестовал Илью Лонского с возможностью внесения залога в размере 805,2 тыс. гривен. Поводом для заключения под стражу, по данным следствия, стала взятка в размере двух тысяч долларов от военнослужащего.