В Одессе суд вернул городу 2 гектара морского побережья на Фонтане: подробности

Два гектара земель в районе пляжа у Свято-Успенского монастыря, расположенного на 16-й станции Большого Фонтана, суд вернул в собственность государства.

Одесская областная прокуратура выдвинула требования по устранению препятствий в пользовании земельными участками площадью более 2 га стоимостью почти 126 млн грн в историческом районе Одессы.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск прокуратуры, поскольку прокуроры доказали, что Одесский городской совет незаконно передал участок в районе пляжа в частную собственность. Владелец собирался на участке построить комплекс, который должен был состоять из несколькоэтажных зданий.

Поскольку эта земля находится в прибрежной защитной полосе Черного моря, в рекреационной зоне озелененных территорий, в пределах Трассы здоровья и в курортно-оздоровительной зоне, то согласно требованиям действующего законодательства она не могла быть приватизирована.

Суд согласился с доводами прокуратуры, отменил решение горсовета и признал недействительными договоры купли-продажи земельных участков и государственные акты на право частной собственности. А также обязал незаконного собственника вернуть землю Одесской территориальной громаде.

Ранее мы писали, что прокуратура забрала у застройщика землю на Молдаванке.

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По материалам Одесской областной прокуратуры.