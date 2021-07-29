В Одесской области мужчина с ножом напал на приемную главы ОТГ: его обезвредили сотрудники (видео нападения)

Инцидент произошел в селе Фонтанка Одесского района. Неизвестный с ножом пытался прорваться в кабинет председателя Фонтанской ОТГ Натальи Крупицы.
О случившемся рассказал в своем Facebook депутат Одесского облсовета Дмитрий Ковбасюк.
По словам депутата, утром 29 июля человек с признаками наркотического опьянения с ножом в руках пришёл «разобраться» с главой Фонтанской ОТГ Натальей Крупицей.
Его обезвредили два сотрудника сельского совета, представляющие чеченскую диаспору.
Спасибо Шамиль и Адлан!!!
Это не интересно! Об этом СМИ не напишут!
Несколько недель назад видео с чеченской свадьбы облетело интернет!
– написал Дмитрий Ковбасюк
И Слава Богу, что в сельском совете работают представители чеченской диаспоры, которые сегодня скрутили товарища в приёмной, отобрали нож и человек уже даёт показания полиции…
Возможно сегодня они спасли не одну жизнь!
Спасибо!!!
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что на жительницу поселка Котовского напал с ножом пьяный незнакомец в подъезде ее дома
Фото и видео Дмитрия Ковбасюка