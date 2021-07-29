В Одесской области мужчина с ножом напал на приемную главы ОТГ: его обезвредили сотрудники (видео нападения)

О случившемся рассказал в своем Facebook депутат Одесского облсовета Дмитрий Ковбасюк.

По словам депутата, утром 29 июля человек с признаками наркотического опьянения с ножом в руках пришёл «разобраться» с главой Фонтанской ОТГ Натальей Крупицей.

Его обезвредили два сотрудника сельского совета, представляющие чеченскую диаспору.

Несколько недель назад видео с чеченской свадьбы облетело интернет!

Это не интересно! Об этом СМИ не напишут!

Спасибо Шамиль и Адлан!!!

– написал Дмитрий Ковбасюк

И Слава Богу, что в сельском совете работают представители чеченской диаспоры, которые сегодня скрутили товарища в приёмной, отобрали нож и человек уже даёт показания полиции…

Возможно сегодня они спасли не одну жизнь!

Спасибо!!!