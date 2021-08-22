Новости Одессы и Одесской области

На Ланжероне агрессивный нудист напал на полицейского

На Ланжероне агрессивный нудист напал на полицейского

Наряд полиции вызвал персонал пляжного кафе. Там посетитель не реагировал на просьбы персонала надеть нижнее белье, да еще и не рассчитался за заказ.

Когда на место прибыли полицейские, житель Днепра набросился на участкового офицера полиции с кулаками.

«За умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания», – рассказала начальница отделения следственного отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Анна Войтенко.

Часть 2 статьи 345 УК Украины: умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области пьяная женщина напала на участкового и изорвала в клочья его одежду

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Редакция ПРОФИЛЬ

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