На Ланжероне агрессивный нудист напал на полицейского

Наряд полиции вызвал персонал пляжного кафе. Там посетитель не реагировал на просьбы персонала надеть нижнее белье, да еще и не рассчитался за заказ.

Когда на место прибыли полицейские, житель Днепра набросился на участкового офицера полиции с кулаками.

«За умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания», – рассказала начальница отделения следственного отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Анна Войтенко.

Часть 2 статьи 345 УК Украины: умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской области пьяная женщина напала на участкового и изорвала в клочья его одежду