Капитальный ремонт будет касаться внутриквартального проезда возле домов №18 и №22 на улице Педагогической. Общая площадь работ составляет 1529,34 м². Подрядчик должен полностью заменить асфальтобетонное покрытие с соблюдением всех технических требований и строительных норм.

Работы выполнит компания ООО «ДОРСТРОЙГРУПП», которая была единственным участником тендера. Подрядчик обязан завершить обновление дорожного покрытия до 31 декабря 2025 года. После завершения предусмотрен пятилетний гарантийный срок.

Финансирование проекта осуществляется из местного бюджета. Согласно договору, стоимость капитального ремонта составляет 3 миллиона 818 тысяч гривен с НДС. Оплата будет проводиться по принципу постоплаты — подрядчик получит средства через 210 дней после приемки работ.

ООО «ДОРСТРОЙГРУПП» зарегистрировано в Одесской области в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство дорог и автострад. Компания неоднократно участвовала в государственных закупках и побеждала в тендерах на десятки миллионов гривен.

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