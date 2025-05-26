На кольце по улице 28-й бригады (Паустовского) уже начат демонтаж имеющегося рельсового полотна. После этого планируется обустройство новой дополнительной колеи со смотровыми ямами, а также полная замена старых рельсов.

В городском транспортном департаменте отметили, что сейчас ремонтные работы одновременно ведутся еще на двух участках у Котовского— на перекрестке улиц Заболотного и Виталия Блажко.

В связи с работами, трамвайный маршрут №7 временно не будет курсировать. На маршруте №1, который пролегает через Центролит, Черноморского казачества и Пересыпский мост, будут работать 22 вагона с интервалом движения примерно 7 минут.

Ранее мы сообщали, что в Одессе перекрыли движение через железнодорожный переезд и изменили движение коммунального транспорта