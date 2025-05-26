Согласно распоряжению, движение перекрыто до 5 июня включительно или до завершения ремонта. Переезд расположен в черте города, поэтому это повлияло на схему городского движения.

Коммунальному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» поручили разработать временную схему организации дорожного движения на период проведения работ. Одновременно в мэрии сообщили об изменении маршрута автобуса №110.

Отныне автобус №110 будет курсировать следующим образом:

в направлении санатория «Куяльник» — от улицы Черноморского Казачества на 7-ю Пересыпскую, Локомотивную, Лиманную и далее по маршруту;

в направлении ЦПО «Вокзал» — от улицы Лиманной на Локомотивную, 7-ю Пересыпскую, Атамана Головатого и далее по маршруту.

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