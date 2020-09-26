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В Одессе стартовал юбилейный фестиваль Odessa JazzFest

В Одессе стартовал юбилейный фестиваль Odessa JazzFest

В Летнем театре Горсада стартовал 20-й фестиваль Odessa JazzFest. Он будет длиться три дня, на все концерты фестиваля вход свободный.

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Юбилейный праздник музыки очень отличается от фестивалей предыдущих лет — прежде всего, форматом проведения. Три дня выступления музыкантов будут происходить под открытым небом на сцене Летнего театра в Горсаду. Ясно, что такой формат объясняется сложной эпидемситуацией.

Отдельное событие фестиваля, которое его предваряет — выставка фотографа Сергея Гевелюка «Весь этот джаз». Она сейчас проходит в Арт-галерее Летнего театра.

Фестиваль стартовал с награждения юных лауреатов премии им. Юрия Кузнецова.

Ну а потом началось выступление молодежного джаз-оркестра, который теперь носит имя недавно ушедшего от нас Николая Голощапова (Одесский колледж искусств им. Данькевича). Дирижеры — Олег Субботин и Алексей Петухов.

Одесситов ожидают еще два насыщенных дня фестиваля:

26 сентября в 14.00 в музыкальной школа №1 им. Е. Г. Гилельса (пер. Маяковского, 4/1) состоится мастер-класс пианиста Вадима Неселовского (Германия). В 18.00 в Летнем театре Горсада — концерт: Керем Герсев (Турция), Лоран Нику (Швейцария), Роксана Смирнова/Миша Калинин DUO, Лиза Калинина (вокал) Julinoza Music.

27 сентября:

12:00, Летний театр, Горсад — Концерт «Дети играют джаз»
18:00, Летний театр, Горсад — выступление лауреатов областной музыкальной премии имени Юрия Кузнецова.
Трио Дмитрия Агнянникова.
Группа JustPlay Екатерины Михайлуцы.
Трио Вадима Бессараба.
Taras Luka project.
Трио Алексея Петухова при участии Андрея Калашникова.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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