В Одессе прозвучит праздничный джаз

В апреле Одесса присоединилась к празднованию Всемирного дня джаза. Целый месяц на разных концертных площадках звучала музыка, которая весь прошлый век ассоциировалась с борьбой и победой. Наши украинские музыканты доказали это еще раз – они не только играют для украинцев, дают концерты на передовой и идут служить в ряды ВСУ, мужественно защищая страну от российского вторжения.

30 апреля в ротонде Городского сада должен был состояться финальный гала-концерт под открытым небом. И хотя зрители, невзирая на дождь, пришли послушать любимые мелодии, погода распорядилась так, что выступление оркестра было отменено. Но публике пообещали, что праздник музыки все равно состоится.

И вот организатор фестиваля «Джаз – музика Перемоги» Елена Шевченко сообщила, что в субботу, 13 мая, в 14:00 одесситов снова ждут на том же месте – у ротонды Городского сада.

Оркестр под руководством Любомира Сукенника исполнит джазовые стандарты ХХ и ХХІ ст. Будет звучать музыка Глена Миллера, Бенни Гудмэна и других классиков жанра. А погода в субботу уже будет способствовать встрече с прекрасным – организаторы договорились о теплом дне без осадков.

Напомним, в пятницу, 12 мая, в Одессе состоится концерт звезд эстонского джаза. Все полученные средства будут направлены на счет благотворительного фонда «Корпорация Монстров».

Иллюстративное фото Марии Котовой, афиша организаторов концерта