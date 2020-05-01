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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе спустя 50 дней выздоровел первый человек, заразившийся коронавирусом

В Одессе спустя 50 дней выздоровел первый человек, заразившийся коронавирусом

Максим Головкин 1995 г.р. был первым в нашем регионе заболевшим с подтвержденным диагнозом COVID-19. А врачи его назвали пациентом, который болеет дольше всех в Украине.

13 марта он прибыл из Америки, плохо себя чувствовал и сдал ПЦР-тест на наличие коронавируса. Первый экспресс-тест показал отрицательный результат.

Однако потом стало известно, что болезнь подтвердилась после ПЦР-исследования.

После этого ему еще четыре раза проводили тесты через определенный промежуток времени. Все это время они показывали положительный результат.

Пятый тест, который ему сделали 28 апреля, показал, что вируса уже нет в организме.

Об этом со ссылкой на одессита сообщает УСИ.

Но и это еще не конец. Медики сказали Максиму подождать результата повторного анализа Он должен прийти на днях.

Одессит рассказал, что пробыл в самоизоляции 50 дней.  Говорит, что давно уже чувствует себя нормально. Но его знакомый врач из США рассказал, что в организме еще какое-то время после заражения могут быть остатки вируса.

Фото: Инстаграм Максима Головкина

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