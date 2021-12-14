В Одессе создали телеграм-канал про незаконные стройки

Канал создан и администрируется местным отделением ГАСКа, поэтому ему можно доверять и не опасаться черного пиара.

Телеграм-канал поможет избежать покупки проблемной недвижимости в Одессе

Ресурс называется «Опасные инвестиции» и через него одесский ГАСК будет информировать всех, кто желает приобрести квартиру в одесской новостройки обо всех проблемных объектах.

О создании телеграм-канала сообщил начальник управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев.

Там же есть номер для обратной связи. Будем стараться максимально оперативно отвечать на все вопросы и доносить необходимую информацию,

— уверил чиновник.

Познакомиться с телеграм-каналом «Опасные инвестиции» и подписаться на него можно по этой ссылке: https://t.me/OpenDABK

Карта новостроек Одессы

Кроме телеграм-канала в Одессе существует карта новостроек, где отмечены все строящиеся дома в городе, и отдельно отмечены проблемные объекты с перечислением нарушений закона по каждому.

Посмотреть карту объектов капитального строительства в Одессе можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

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