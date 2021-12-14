Новости Одессы и Одесской области

В Одессе создали телеграм-канал про незаконные стройки

В Одессе создали телеграм-канал про незаконные стройки

Канал создан и администрируется местным отделением ГАСКа, поэтому ему можно доверять и не опасаться черного пиара.

Телеграм-канал поможет избежать покупки проблемной недвижимости в Одессе

Подписаться

Ресурс называется «Опасные инвестиции» и через него одесский ГАСК будет информировать всех, кто желает приобрести квартиру в одесской новостройки обо всех проблемных объектах.

О создании телеграм-канала сообщил начальник управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев.

Там же есть номер для обратной связи. Будем стараться максимально оперативно отвечать на все вопросы и доносить необходимую информацию,

— уверил чиновник.

Познакомиться с телеграм-каналом «Опасные инвестиции» и подписаться на него можно по этой ссылке: https://t.me/OpenDABK

Карта новостроек Одессы

Кроме телеграм-канала в Одессе существует карта новостроек, где отмечены все строящиеся дома в городе, и отдельно отмечены проблемные объекты с перечислением нарушений закона по каждому.

Посмотреть карту объектов капитального строительства в Одессе можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

Еще новости Одессы о незаконных стройках:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить