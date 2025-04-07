Під час роботи спеціалісти виконали 70 сканувань і зробили близько 1,5 тисячі фотографій. Однією з головних труднощів став дах будівлі, зйомку якого ускладнювали обмеження на використання дронів через воєнний стан та відсутність високих споруд поблизу.

У результаті команда вирішила поєднати кілька методів. Частину знімків зробили безпосередньо з даху. На землі розмістили спеціальні маркери, які потрапляли у кадри з різних ракурсів та дозволили поєднати фрагменти зображень у цілісну модель. Загалом для даху використали 600 фото.

Крім зовнішнього сканування, археологи виконали цифрову зйомку всередині музею. Створений внутрішній план будівлі планується використовувати для потреб самого музею. У проєкті були задіяні шестеро людей, один сканер і дві камери.

3D-модель фіксує поточний стан споруди, що дозволить здійснювати подальший моніторинг технічного стану, зокрема у контексті можливих руйнувань через військові дії.

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