В Одессе проведут поисковые работы на месте массового захоронения жертв репрессий

В Одессе организуют поисковые работы на месте массового захоронения жертв политических репрессий 1937 – 38 гг в районе 6-го километра Овидипольской дороги.

Об этом стало известно из распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова, опубликованного на официальном сайте горсовета.

Для организации поисковой работы создали рабочую группу, в которую вошли и.о. вице-мэра Одессы Олег Брындак, историк-краевед Александр Гоцалюк, представитель Института национальной памяти Олег Гуцалюк, начальник горупрпавления по вопросам охраны объектов культурного наследия Владимир Мещеряков. Приглашены также консул Польши в Одессе Катажина Солек, представители полиции и СБУ.

Эта группа должна организовать проведение поисковых работ, шурфование местности. Потом на основании полученных данных планируется создать схему захоронений и предоставить предложение по увековечиванию памяти жертв репрессий. Крайний срок – 1 сентября 2021 года.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее общественников возмутило решение властей перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию возле ТЦ «6-й элемент», так как на этом месте в 30-е годы прошлого века находился «спецобъект» НКВД. На пустыре было обнаружено массовое захоронение жертв «большого террора». По оценкам историков, здесь покоятся от 5 до 20 тысяч человек.

После того, как георадарная разведка показала контуры так называемых «расстрельных ям», государственная комиссия по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий рекомендовала не застраивать эту территорию, пока не закончатся исследования.

Читайте также: Ничего святого: в Одессе «поработали» экскаватором на месте массовых расстрелов (фото)