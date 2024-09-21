В Одессе сократили число трамваев и троллейбусов на маршрутах

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

«По требованию Одесской ТЭЦ проводится ремонт и профилактические работы, в связи с чем количество подвижного состава на линиях электротранспорта временно уменьшено», – сказано в сообщении.

Таким образом, интервал движения трамваем и троллейбусов сегодня значительно увеличился, отмечают в мэрии.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 сентября, из-за ремонта Одесской ТЭЦ с 06:00 до 17:00 часов будут частично обесточены Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы города.