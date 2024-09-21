Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сократили число трамваев и троллейбусов на маршрутах

В Одессе сократили число трамваев и троллейбусов на маршрутах

Сегодня, в субботу, 21 сентября 2024 года, в Одессе временно сократили количество электротранспорта в связи с ремонтом Одесской ТЭЦ. Пассажиров просят учесть данное обстоятельство, планируя поездки по городу.

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

«По требованию Одесской ТЭЦ проводится ремонт и профилактические работы, в связи с чем количество подвижного состава на линиях электротранспорта временно уменьшено», – сказано в сообщении.

Таким образом, интервал движения трамваем и троллейбусов сегодня значительно увеличился, отмечают в мэрии.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 сентября, из-за ремонта Одесской ТЭЦ с 06:00 до 17:00 часов будут частично обесточены Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы города.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua