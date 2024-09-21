В Одессе сократили число трамваев и троллейбусов на маршрутах

Сегодня, в субботу, 21 сентября 2024 года, в Одессе временно сократили количество электротранспорта в связи с ремонтом Одесской ТЭЦ. Пассажиров просят учесть данное обстоятельство, планируя поездки по городу.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
«По требованию Одесской ТЭЦ проводится ремонт и профилактические работы, в связи с чем количество подвижного состава на линиях электротранспорта временно уменьшено», – сказано в сообщении.
Таким образом, интервал движения трамваем и троллейбусов сегодня значительно увеличился, отмечают в мэрии.
Как сообщалось ранее, сегодня, 21 сентября, из-за ремонта Одесской ТЭЦ с 06:00 до 17:00 часов будут частично обесточены Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы города.