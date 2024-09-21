В Одесі скоротили кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах

Сьогодні, у суботу, 21 вересня 2024 року, в Одесі тимчасово скоротили кількість електротранспорту через ремонт Одеської ТЕЦ. Пасажирів просять врахувати цю обставину, плануючи поїздки містом.
Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».
«На вимогу Одеської ТЕЦ проводиться ремонт та профілактичні роботи, у зв’язку з чим кількість рухомого складу на лініях електротранспорту тимчасово зменшена», – йдеться у повідомленні.
Таким чином, інтервал руху трамваїв та тролейбусів сьогодні значно збільшився, зазначають у мерії.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 21 вересня, через ремонт Одеської ТЕЦ з 06:00 до 17:00 будуть частково знеструмлені Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони міста.