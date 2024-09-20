Новости Одессы и Одесской области

Завтра в большей части Одессы света не будет весь день

Завтра в большей части Одессы света не будет весь день

В субботу, 21 сентября, с 06:00 до 17:00 будет частично обесточен Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы города Одессы. Это связано с ремонтом на Одесской ТЭЦ.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

«Отключение света будет происходить по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов и профилактических работ», — говорится в сообщении.

От резервных электролиний будут обеспечены светом объекты критической инфраструктуры и клиенты, там, где это технически возможно сделать.

Проверить отключение по вашему адресу можно:

  • в Viber https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
  • в Telegram http://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot .
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