Завтра в большей части Одессы света не будет весь день

В субботу, 21 сентября, с 06:00 до 17:00 будет частично обесточен Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы города Одессы. Это связано с ремонтом на Одесской ТЭЦ.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
«Отключение света будет происходить по требованию Одесской ТЭЦ для проведения ремонтов и профилактических работ», — говорится в сообщении.
От резервных электролиний будут обеспечены светом объекты критической инфраструктуры и клиенты, там, где это технически возможно сделать.
Проверить отключение по вашему адресу можно:
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