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В Одессе собираются реставрировать здание мэрии – Старой биржи

В Одессе собираются реставрировать здание мэрии – Старой биржи

Управление капитального строительства Одесского горсовета собирается реставрировать здание Старой биржи на Думской площади. Уже объявлен тендер. Реставрация обойдется почти в 110 миллионов гривен.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В прошлом году «Одесская жизнь» сообщала, что Старой бирже не повезло — ожидаемый ремонт-реставрация не состоится.

Рассказывали мы также о том, как ужасны дела с историческим зданием «с тыла» и что происходит со скульптурной композицией «День и Ночь» на фасаде мэрии.

Между тем, на сайте госзакупок «Прозорро» уже появилась новая информация о поиске подрядчика реставрации исторического здания.

Исходя из информации о техническом задании, победитель торгов должен будет провести огромные работы — и внутренние, и внешние. Ожидается усиление фундамента здания, усиление стен и перекрытий, ремонт крыши. Фасад мэрии также будет отреставрирован.

В самом здании также будет проведено много работ, ожидается обновление проводки, системы водоснабжения и вентиляции здания и многое другое.

Прилегающая территория также будет обновляться: здесь появится новая плитка, больше зелени. Планируется и установка фонтана.

Торги назначены на 31 марта. Работы должны будут начаться в апреле, окончание работ намечено на конец 2023 года.
У Старой биржи — большая история.

Как рассказывает ресурс «Старая Одесса в фото», 23 мая 1829 г. начато строительство здания для одесской биржи. Архитекторы — Ф.Боффо и Г.Торричелли.

  • 1837 г. — окончание строительства здания биржи.
  • 1868 г. — английская фирма «Смит и сыновья» изготавливает часы для здания биржи.
  • 1873 гг. — здание биржи перестроено, архитектор Ф. Моранди. В нишах установлены скульптуры Меркурия и Цереры, скульптор Луиджи Иорини.
  • 1899 г. — биржа перемещается в новое здание (сегодня — Филармония), в старом здании биржи размещается городская дума.
  • 1959 г. — часы начинают транслировать мелодию из оперетты Исаака Дунаевского «Белая акация».
  • 1980 г. — реставрация здания горисполкома выполнена Одесской межобластной специальной научно-реставрационной производственной мастерской.

Фото: Мария Котова и ресурс «Старая Одесса в фото»

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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