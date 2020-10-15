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Здание одесской мэрии ужасает видом «с тыла» (фото)

Здание одесской мэрии ужасает видом «с тыла» (фото)

Здание одесской мэрии (Старой биржи) на Думской площади теперь радует восстановленной (пусть даже временно) скульптурой Ночи. Одесские куранты исполняют гимн города, чистота, порядок. Но есть одно «но»: любоваться историческим зданием можно сколько угодно, если не очутиться на хоздворе и не увидеть, что происходит с памятником архитектуры сзади.

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Состояние жуткое

Сзади здания мэрии располагается двор, куда выходят и окна другого исторического достояния города – Археологического музея. Именно со стороны этого двора (здесь же, кстати, находится департамент обращения граждан Одесского городского совета) «Одесская жизнь» изучала, в каком состоянии пребывает Старая биржа с «изнаночной» стороны.

Осыпающаяся штукатурка, страшноватая ротонда с обшарпанными колоннами, да настолько, что некоторые из них и колоннами уже назвать очень сложно, от них остался один остов…

А были планы…

Год назад на повестке дня стоял вопрос о состоянии здания Старой биржи и ее внутреннего двора. Тогда решили привести все в порядок и даже восстановить уничтоженный когда-то исторический фонтан внутри. Был объявлен тендер по выбору подрядчика реставрации памятника архитектуры национального значения.

Работ предполагалось провести много. Собирались усилить гидроизоляцию фундаментов под несущими стенами и колоннами здания, усилить стены металлическими поясами в уровне перекрытия подвала и первого этажа, провести ремонт и замену всех подводящих коммуникаций, а также внутренних инженерных сетей. Предполагались реставрационные работы на фасадах здания, реставрация лепного декора, ремонт кладки, антисептическая обработка плоскостей стен, а также ремонтно-реставрационные работы в помещениях интерьера здания и даже провести реконструкцию светового фонаря.

В печальном списке

И что же? В августе этого года стало известно, что муниципалитет отказался от планов по реставрации ряда памятников архитектуры в Одессе. В этот печальный список вошло и здание Старой биржи.

Здание Старой биржи на Николаевском (ныне Приморском) бульваре было построено в 1834 году по проекту архитектора Франца Боффо. В 1871-1873 годы здание было перестроено, его облик изменил архитектор Франц Моранди.

Бело-красным здание Старой биржи стало в середине 1990-х.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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