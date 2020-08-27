Что происходит с одесской Ночью, ее лицом и скотчем (фото)

Напомним, как рассказывала «Одесская жизнь», в августе прошлого года часть скульптурной композиции «День и Ночь» на здании одесской мэрии была повреждена. У «Ночи» стала отваливаться часть лица и был поврежден подбородок.

Тогда скульптуру обмотали скотчем, чтобы лицо не обвалилось совсем. Было мнение, что скульптуру повредил дрон. Владельцы дронов, впрочем, утверждали, что такое невозможно.

Тогда же сообщалось, что скульптуру будут реставрировать вместе с фасадом мэрии, так как она является его частью.

Время шло, а скульптуру все не лечили, и времена внесли в эту историю свой отпечаток: как стали шутить одесситы, скотч, который удерживает часть лица Ночи, издали стал похож на маску.

Между тем, на сегодняшний день «маска», то есть, тот самый скотч, стал уже отклеиваться от лика Ночи. Как она теперь выглядит — смотрите на наших фото. Если продолжать тему в стиле печального юмора, то скульптура вроде так же отказывается от маски, как и многие одесситы и гости города.

Впрочем, «как она выглядит» — это одна история, а вот то, что она в трещинах и продолжает разрушаться, что ее лик остается под угрозой — другая.

Теперь насчет реставрации. Скульптурная композиция должна была реставрироваться вместе с фасадом. Но, как сообщала «Одесская жизнь», одесский горсовет изменил муниципальную программу сохранения и развития исторического центра города, значительно сократив расходы на капитальный ремонт и реставрацию нескольких значимых для города памятников архитектуры. Так вот, в этот печальный список попало и здание Старой Биржи.

Любопытный факты о здании Старой Биржи

Как рассказывают одесские краеведы Ева Краснова и Анатолий Дроздовский на ресурсе Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», «первоначально здание предназначалось для купеческой биржи, много лет с основания города располагавшейся в наемных помещениях. На литографиях 1869 года видно, что на ступеньках биржевого здания размещались мраморные скульптуры животных: медведя и льва, символизирующих власть, силу, богатство. Скульптуры исчезли в ходе перестройки здания биржи, проходившей под руководством архитектора Ф. Моранди в первой половине 1870-х годов. При этом был заложен каменной кладкой и ряд колонн. Здание украсилось прекрасными скульптурами Меркурия и Цереры, выполненными скульпторами Л. Иорини. Позднее на крыше здания установили часы английского производства, которые поддерживали слева и справа скульптуры «День» и «Ночь». В середине ХХ века часовые мастера «научили» эти часы исполнять песню об Одессе из оперетты И.Дунаевского «Белая акация». В последние годы ХIХ века в связи со строительством нового здания биржи на Пушкинской улице, в старом здании биржи разместилась городская дума, и площадь из Биржевой переименовали в Думскую. В годы советской власти ее называли площадью Коммуны. По сей день в здании старой биржи, а затем думы, работает мэрия города Одессы».

Фото: Мария Котова