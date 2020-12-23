В Одессе собираются лить пластик на пешеходные переходы (видео)

В Одессе с 2021 года не будут красить пешеходные переходы. Вместо краски на них будут наносить жидкий пластик.

Об этом рассказал заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Дмитрий Жеман.

По словам Жемана, с нового года одесситы больше не увидят не стойкую краску, на которую зачастую жалуются.

«Мы будем уходить от этой краски и переходить на жидкий пластик. Это более долговечно, эффективно и выглядит намного лучше», – заявил заммэра.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в центре Одессы смонтировали уже вторую по счету систему LED-подстветки пешеходного перехода. Подсветка синхронизирована со светофорами и подсвечивает тротуары красным и зеленым цветами.

Фото: Facebook Дмитрия Жемана

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