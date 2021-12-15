В Одессе соберут вторсырье, чтобы помочь животным в приюте

Акция называется «ЭкоРейс» и пройдет она в субботу 18 декабря 2021 года. Сдать макулатуру и пластиковые бутылки можно будет в разных точках Одессы. Где именно, читайте в тексте новости.
Во время «ЭкоРейса» волонтеры будут принимать вторсырье, а также собирать средства и помощь приюту для животных.
Организатор акции – блог @sortirovka_ua.
Волонтеры планируют начать свой рейс около 10 утра. Но более точное время и расписание они опубликуют накануне своего выезда.
Какое вторсырье будут принимать:
- бутылки ПЭТ (PET, маркировка 1): прозрачные, голубые, коричневые, зеленые, от подсолнечного масла или химии (можно грязные, но обязательно сжатые, крышки и этикетки снимать не нужно);
- бутылки и емкости от бытовой химии с маркировкой 2 HDPE;
- макулатуру: картон, бумагу, книги, газеты, упаковку, кроме чеков и салфеток;
- жестяные банки от пищевых напитков, кроме консервных банок, аэрозолей, металлических крышек.
Расписание ЭкоРейса:
- 10:00-10:10 – ТЦ Семья (Семена Палия, 93а);
- 10:50-11:00 – Соборная площадь (пл. Веры Холодной, 1/1, со стороны паспортного сервиса);
- 11:10-11:20 – проспект Шевченко, 4е, парковка Копейка;
- 11:30-11:40 – Парк Победы (Маршала Говорова 10/5, парковка Таврия В);
- 11:55-12:10 – Пятая станция Фонтана (вдоль Адмиральского проспекта, сквер Летчиков);
- 12:25-12:40 – Парк Горького (за кинотеатром вдоль улицы Варненская);
- 12:55-13:05 – ТЦ Вузовский (Люстдорфская дорога, 140/1, парковка);
- 13:20-13:30 – Радужный (Небесной сотни 4В офис 7, вдоль дороги).
Для того чтобы транспорт приехал в ваш район, нужно оставить комментарий под постом. Если желающих будет много – остановки добавят.
Кроме вторсырья волонтеры будут принимать и другую помощь для приюта для животных:
- одеяла, покрывала, подушки, матрацы (тканевые), постельное, полотенца;
- корм: сухой Club 4 Paws (Клуб 4 Лапы) Чувствительное пищеварение (для котов);
- корм сухой Bavaro (для собак);
- влажный корм в пакетиках или в банках Kitekat;
- пеленки одноразовые, памперсы, можно детские Huggies 5 размер;
- материальную помощь.
Ранее мы рассказывали, что в Зелёном театре установят станцию сортировки мусора.
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Фото из блога instagram.com/sortirovka_ua