В Одессе соберут вторсырье, чтобы помочь животным в приюте

Акция называется «ЭкоРейс» и пройдет она в субботу 18 декабря 2021 года. Сдать макулатуру и пластиковые бутылки можно будет в разных точках Одессы. Где именно, читайте в тексте новости.

Во время «ЭкоРейса» волонтеры будут принимать вторсырье, а также собирать средства и помощь приюту для животных.

Организатор акции – блог @sortirovka_ua.

Волонтеры планируют начать свой рейс около 10 утра. Но более точное время и расписание они опубликуют накануне своего выезда.

Какое вторсырье будут принимать:

бутылки ПЭТ (PET, маркировка 1): прозрачные, голубые, коричневые, зеленые, от подсолнечного масла или химии (можно грязные, но обязательно сжатые, крышки и этикетки снимать не нужно);

бутылки и емкости от бытовой химии с маркировкой 2 HDPE;

макулатуру: картон, бумагу, книги, газеты, упаковку, кроме чеков и салфеток;

жестяные банки от пищевых напитков, кроме консервных банок, аэрозолей, металлических крышек.

Расписание ЭкоРейса:

10:00-10:10 – ТЦ Семья (Семена Палия, 93а);

10:50-11:00 – Соборная площадь (пл. Веры Холодной, 1/1, со стороны паспортного сервиса);

11:10-11:20 – проспект Шевченко, 4е, парковка Копейка;

11:30-11:40 – Парк Победы (Маршала Говорова 10/5, парковка Таврия В);

11:55-12:10 – Пятая станция Фонтана (вдоль Адмиральского проспекта, сквер Летчиков);

12:25-12:40 – Парк Горького (за кинотеатром вдоль улицы Варненская);

12:55-13:05 – ТЦ Вузовский (Люстдорфская дорога, 140/1, парковка);

13:20-13:30 – Радужный (Небесной сотни 4В офис 7, вдоль дороги).

Для того чтобы транспорт приехал в ваш район, нужно оставить комментарий под постом. Если желающих будет много – остановки добавят.

Кроме вторсырья волонтеры будут принимать и другую помощь для приюта для животных:

одеяла, покрывала, подушки, матрацы (тканевые), постельное, полотенца;

корм: сухой Club 4 Paws (Клуб 4 Лапы) Чувствительное пищеварение (для котов);

корм сухой Bavaro (для собак);

влажный корм в пакетиках или в банках Kitekat;

пеленки одноразовые, памперсы, можно детские Huggies 5 размер;

материальную помощь.

Ранее мы рассказывали, что в Зелёном театре установят станцию сортировки мусора.

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Фото из блога instagram.com/sortirovka_ua