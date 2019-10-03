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Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сдать мусор за вознаграждение

Где в Одессе сдать мусор за вознаграждение

На улице Семена Палия, 93-а в Одессе, возле торгового центра «Семья», появилась станция сортировки мусора.

Об этом сообщила сеть супермаркетов “Сильпо” на их официальном сайте.

Пункт можно найти по надписи «SilpoRecycling». По некоторым данным, это первая в городе подобная станция.

Учредители отмечают, что принимают только чистое вторсырье – пластик, стекло, бумагу и металл. Берут не больше 25 килограммов от одного человека в месяц.

Каждого, кто сделает свой вклад, ждет символическое вознаграждение.

В праздники станция работать не будет. При этом в будни станция открыта с 15.00 до 20.00, в выходные — с 9.00 до 14.00.

Фото:  Facebook Александра Попеску и Галины Дмитрук

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