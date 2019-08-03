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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе откроют первую сортировочную станцию для мусора: деньги собрали за неделю

В Одессе откроют первую сортировочную станцию для мусора: деньги собрали за неделю

В Одессе есть контейнеры для пластиковых бутылок, алюминиевых банок и стекла. Но вопрос с макулатурой, тетрапаками, неликвидными видами пластика, оргтехникой, батарейками остается открытым. Теперь появится возможность сдавать сортированный мусор в одном месте, а не развозить по разным точкам.

Платформа «Мой город» неделю назад объявила о сборе средств на сортировочную станцию, и уже собрала  необходимые  54 тыс. грн.

Станция упростит процесс сортировки и, возможно, будет мотивировать  тех, кто никак не решится начать сортировать мусор.

Сначала будет куплен контейнер, в котором будет организован сбор отходов. О месте установки первой сортировочной станции организаторы сообщат позже. Она будет находиться на балансе у ООО «Эковтор-17», имеющего опыт и  оборудование для заготовки и переработки отходов.

На такой сортировочной станции жители Одессы смогут оставить на переработку либо утилизацию не только ценные виды вторсырья (макулатура, пластиковая бутылка и флакон, металлолом, стекло), но и проблемное сырье, которое можно переработать, но оно не является коммерчески интересным, либо его утилизация стоит денег.

Существовать такая станция может за счет реализации ценных видов вторсырья. Из денег, вырученных за реализацию вторсырья, будет оплачиваться труд сотрудника такой станции и утилизация проблемных отходов (батарейки, лампы, оргтехника). Остаток денег будет потрачен на благотворительные проекты.

Для оборудования станции не обязательно арендовать помещение. Приём отходов можно организовать в грузовом контейнере. В нем можно провести отделочные работы, поставить окна и двери. Например, одна из сортировочных станций Киева выглядит вот так:

Фото: сайт “Мой город”

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Ну наконец-то! Спасибо)

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