В Одессе снова слышны взрывы – сообщают о «прилетах»

Вечером понедельника, 9 мая 2022 года, в Одессе объявили воздушную тревогу. Вскоре после этого прозвучало несколько мощных взрывов.

Официальная информация по поводу происходящего пока отсутствует, но, как сообщают в соцсетях очевидцы, уже есть несколько «прилетов».

Одесситов призывают оставаться в укрытиях.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и позже сообщит все подробности.

Как сообщалось, вечером 9 мая рашисты выпустили по Одесской области три крылатых ракеты. Они разрушили туристическую инфраструктуру под Одессой, пока известно о двух пострадавших.