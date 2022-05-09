Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова слышны взрывы – сообщают о «прилетах»

В Одессе снова слышны взрывы – сообщают о «прилетах»

Вечером понедельника, 9 мая 2022 года, в Одессе объявили воздушную тревогу. Вскоре после этого прозвучало несколько мощных взрывов.

Официальная информация по поводу происходящего пока отсутствует, но, как сообщают в соцсетях очевидцы, уже есть несколько «прилетов».

прилет в Одессе

Одесситов призывают оставаться в укрытиях.

прилет в Одессе, вечер 9 мая 2022

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и позже сообщит все подробности.

Как сообщалось, вечером 9 мая рашисты выпустили по Одесской области три крылатых ракеты. Они разрушили туристическую инфраструктуру под Одессой, пока известно о двух пострадавших.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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