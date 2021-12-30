Одесситам пообещали: отключений света до 10 января не будет

В компании «ДТЭК Одесские электросети» пообещали одесситам не отключать в плановом порядке электричество в домах горожан до 10 января 2022 года.

Как заявили в пресс-службе компании, график плановых ремонтов электросетей изменили для комфорта клиентов в период новогодних праздников.

«С 29 декабря по 9 января плановые работы по усилению инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться. Мы понимаем, как важно встречать новогодние праздники дома со светом, теплом, уютом и комфортом. Это особенно актуально в период низких температур и ухудшения погодных условий, которые мы наблюдаем сейчас. Поэтому мы и корректируем график плановых работ»,

– заверяют энергетики.

Также сообщается, что аварийные бригады во время праздников продолжат работу в режиме 24х7, чтобы оперативно возвращать свет в дома в случае аварий или непогоды.

Напомним, 29 декабря энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Одесской области, пострадавших от последствий накрывшей регион непогоды.