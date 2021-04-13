Этот день в истории: премьера фильма Довженко «Звенигора»

В 1928 году 13 апреля в Киеве прошла премьера немого фильма Александра Довженко «Звенигора».

Фильм является первой частью знаменитой «украинской трилогии Довженко» («Звенигора», «Арсенал», «Земля»). Его сюжет строится на 12 сюрреалистических эпизодах, в каждом из которых рассказывается один из ключевых моментов украинской истории, начиная со времен варягов до Октябрьской революции.

«Звенигору» режиссер Александр Довженко снимал в 1927 году на Одесской киностудии. Он практически полностью переработал первоначальный сценарий. Из него режиссер удалил большую часть мистической составляющей и сосредоточился на конфликте между двумя героями.

«Звенигора» остался в истории кино единственным фильмом Довженко, созданным не по его собственному сценарию. Сам же автор сценария Йогансен, вначале активно работавший с Довженко над переработкой сюжета, в результате потребовал убрать свое имя из титров.

Картина принесла известность Довженко, однако вскоре после выхода на экраны ее сняли с проката по неизвестной причине.

В 1973 году ленту восстановили на студии «Мосфильм» при содействии вдовы Довженко Юлии Солнцевой.

Напомним, Александр Довженко стал основоположником украинского советского киноискусства.

Также читайте: Как Александр Довженко стал в Одессе знаменитым