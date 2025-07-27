Ключевые моменты:

27 июля в Одессе около 11:55 прозвучал сигнал воздушной тревоги;

Российские БпЛА атаковали город днем, в разгар пляжного отдыха;

Силы ПВО сбивают «шахеды», слышны взрывы;

Под угрозой – южная часть города: Центр, Фонтан, 411-я батарея, а также Совиньон и Черноморск;

В небо поднята украинская авиация, количество дронов уменьшилось;

Тревога продолжается, рекомендуется не покидать укрытия, не снимать и не публиковать работу ПВО.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал около полудня – в 11:55. Тогда же мониторинговые Телеграм-каналы сообщили об угрозе очередной атаки российских беспилотников.

Спустя некоторое время стало известно о повышенной угрозе для южной части Одессы.

«Центр, Фонтан, 411-я батарея, Совиньон, Черноморск!.. От Аркадии до 411-й в укрытия!», «Уходим с улиц. Море никуда не денется. А шахеды летят!», – предупреждают одесситов местные Телеграм-каналы.

Вскоре стало известно, что ПВО активно сбивает непрошенных «гостей» над морем, и на данный момент количество «шахедов» значительно поубавилось.

А вот авиация в небе – наша.

Тем не менее, угроза пока остается в силе. Тревога продолжается, не оставляйте укрытий! Также настоятельно советуем держаться подальше от окон и не снимать работу наших защитников неба.

Отдельная тема – поведение людей на пляжах в то время, когда идет активная работа ПВО. Да, зрелище, возможно, по-своему захватывающее (и некоторые, несмотря на все запреты и увещевания, уже успели обнародовать в соцсетях соответствующие видео), но и забывать о правилах безопасности все же не стоит.

«Блин, хоть бы детей с пляжей позабирали. Осколки от сбитых шахедов могут разлетаться далеко. С пляжей людей ушло минимум, остальные будто и не знают, что что-то летит», – так прокомментировал происходящее один из Телеграм-каналов. И с этим трудно не согласиться.

А «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО:

В 13:21 был дан отбой тревоги.

Официальная информация о последствиях атаки появится немного позже.