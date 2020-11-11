Спас тонущих подростков под Одессой: спасатели вручили медаль полицейскому из Черноморска

Спасатели Одесской области наградили патрульного полицейского из города Черноморска Бориса Балашова за спасение на море двух подростков.

Как сообщили в областном управлении полиции, 13 октября Балашов нес службу на побережье Черноморска, когда заметил тонущих парней и, рискуя жизнью, оказал им помощь.

За проявленное мужество и профессионализм глава ГСЧС в Одесской области Вадим Шулюк наградил сержанта полиции нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайной ситуации».

Как сообщалось ранее, 13 октября в Черноморске четверо учащихся местного колледжа собрались на берегу моря, чтобы попрощаться перед отъездом по домам на время дистанционного обучения. Двое друзей решили искупаться, но неожиданно поднялись волны, и парни начали тонуть. Их приятель бросился на помощь, но не смог справиться с водной стихией и сам утонул. Двух парней спас полицейский, прибывший по вызову случайного свидетеля происшествия.

Фото: пресс-служба Нацполиции Одесской области