Капитан из Одессы спас беженцев в Средиземном море (фото)

Одессит Владимир Ерошкин, капитан танкера Maersk Etienne, спас 27 африканских беженцев. Они терпели бедствие на маленькой лодке в территориальных водах Мальты в Средиземном море.

Согласно правилам международной конвенции по охране человеческой жизни на море спасенных людей должен принять ближайший порт. Но власти Мальты и Италии отказываются пускать судно в свои гавани.

Об этом сообщает BBC Украина.

Произошло это еще 4 августа и с тех пор танкер находится в территориальных водах Мальты, ожидая решения местных властей.

Беженцы живут на палубе на носу танкера. Мигрантов обеспечили водой и пищей.

Среди спасенных есть 15-летний подросток и беременная женщина.

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Фото: Маersk