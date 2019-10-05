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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сильный дождь затопил спорткомплекс

В Одессе сильный дождь затопил спорткомплекс

Дождь, который начался в пятницу, 4 октября, продолжался и на следующий день.

А уже в субботу очевидцы стали сообщать о последствиях ливня.

Так, например, одессит Александр Бажин рассказал в Facebook о том, что затопленным оказался спорткомплекс “Олимпиец” на проспекте Шевченко. Он выложил видео, которая сняла горожанка, привезшая туда ребенка на тренировку.

На видео видно, как из-за разобранной крыши подтопило беговые дорожки манежа для занятий легкой атлетикой. Они утопают в лужах, а вокруг расставлены ведра для сбора потоков воды.

“Тут отличные новости об успешном ремонте в манеже пришли. Наконец-то позаботились и трейлраннерах, есть отличное место для тренировок и тестирования экипировки”, – написал Александр Бажин.

Крышу разробрали в связи с ремонтом, который продолжается там с прошлой осени. Его обещали закончить еще зимой, но ремонтные работы затянулись.

Тут отличные новости об успешном ремонте в манеже пришли. Наконец-то позаботились и трейлраннерах, есть отличное место для тренировок и тестирования экипировки.

Gepostet von Alexander Bazhin am Freitag, 4. Oktober 2019

Фото, видео: Александр Бажин

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