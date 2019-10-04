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Новости Одессы и Одесской области

Из-за дождя Одессу сковали пробки

Из-за дождя Одессу сковали пробки

Осадки, обрушившиеся на город 4 октября, принесли немало неудобств тем, кто вырвался в дорогу.

Так, не повезло одесситам, передвигающимся по улицам Осипова и Привокзальной площади. Там выстроилась очередь из машин.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях. Кроме того, тянучки образовались в районе улиц Приморской, Успенской, Посмитного, в Аркадии и на Большом Фонтане.

На поселке Котовского с трудом можно проехать по улице Черноморского казачества и Николаевской дороге.

Дороги, ведущие в жилкпомлекс “Радужный” поплыли, кроме того, затопило проспект Шевченко, Французский бульвар, улицы Армейскую, Чубаевскую и проспект Небесной Сотни.

А на 10-й станции Б. Фонтана из канализационного люка бьют фонтаном нечистоты.

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Фото: usionline.com

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