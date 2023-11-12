Новости Одессы и Одесской области

В Одессе штормовой ветер повалил десятки деревьев и оборвал провода (фоторепортаж)

В Одессе штормовой ветер повалил десятки деревьев и оборвал провода (фоторепортаж)

Уж второй день подряд в Одессе не утихает сильный ветер порывистый ветер. Он повалил несколько десятков деревьев, а также оборвал линии электропередачи.

Как выглядели одесские улицы сегодня, 12 ноября, показали в пресс-службе горсовета.

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-2

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-3

Также сообщается, что коммунальщики службы оперативно устраняют последствия непогоды.

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-3

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-4

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-5

По информации КП «Горзелентрест», во время сегодняшней непогоды сотрудникам предприятия пришлось выезжать по 38 адресам. По городу работают три аварийных бригады.

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А в Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупредили, что юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с будет дуть до конца дня.

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-6

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-7

Напомним, утром в мэрии сообщали о 10 поваленных деревьях.

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-9

Последствия непогоды в Одессе 12 ноября 2023-10

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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