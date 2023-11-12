В Одессе штормовой ветер повалил десятки деревьев и оборвал провода (фоторепортаж)

Как выглядели одесские улицы сегодня, 12 ноября, показали в пресс-службе горсовета.

Также сообщается, что коммунальщики службы оперативно устраняют последствия непогоды.

По информации КП «Горзелентрест», во время сегодняшней непогоды сотрудникам предприятия пришлось выезжать по 38 адресам. По городу работают три аварийных бригады.

А в Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупредили, что юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с будет дуть до конца дня.

Напомним, утром в мэрии сообщали о 10 поваленных деревьях.

Фото пресс-службы Одесского горсовета