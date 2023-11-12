В Одесі штормовий вітер повалив десятки дерев і обірвав дроти (фоторепортаж)

Як виглядали одеські вулиці сьогодні, 12 листопада, показали у прес-службі міськради.

Також повідомляється, що комунальники служби оперативно усувають наслідки негоди.

За інформацією КП “Міськзелентрест”, під час сьогоднішньої негоди співробітникам підприємства довелося виїжджати за 38 адресами. По місту працюють три аварійні бригади.

А у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів попередили, що південно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с дме до кінця дня.

Нагадаємо, вранці в мерії повідомляли про 10 повалені дерева. .

Фото прес-служби Одеської міськради