Новини Одеси та Одеської області

В Одесі штормовий вітер повалив десятки дерев і обірвав дроти (фоторепортаж)

В Одесі штормовий вітер повалив десятки дерев і обірвав дроти (фоторепортаж)

Вже другий день поспіль в Одесі не вщухає сильний вітер поривчастий вітер. Він повалив кілька десятків дерев, а також перервав лінії електропередачі.

Як виглядали одеські вулиці сьогодні, 12 листопада, показали у прес-службі міськради.

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-2

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-3

Також повідомляється, що комунальники служби оперативно усувають наслідки негоди.

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-3

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-4

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-5

За інформацією КП “Міськзелентрест”, під час сьогоднішньої негоди співробітникам підприємства довелося виїжджати за 38 адресами. По місту працюють три аварійні бригади.

Читайте також: В Одесі можуть обриватися дроти: як правильно поводитися, опинившись поряд?

А у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів попередили, що південно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с дме до кінця дня.

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-6

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-7

Нагадаємо, вранці в мерії повідомляли про 10 повалені дерева. .

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-9

Наслідки негоди в Одесі 12 листопада 2023-10

Фото прес-служби Одеської міськради

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати