По информации пресс-службы мэрии города, света не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- Гранатная, 1-16б;
- Ивана Фунтового, 42-54;
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Йозефа Прибика, 7-49;
- Анны Михайленко, 18-51;
- Столярского, 4-Г;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
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Работы до 17:00.
- Иоганна Гена, 1-20;
- Апрельская, 1-33/1;
- Алексея Косяченко;
- Николая Лысенко, 1-27;
- Сельская, 29-44,
- Татьяны Тесс, 1-12а;
- Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15.
Работы до 19:00.
Северный РЭС
- Республиканская, 226-343а;
- Хаджибейская дорога, 409, 427-515;
- Каменщиков (Гладкова), 305а, 307, 309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 9а, 29.
Работы до 19:00.
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