Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

По информации пресс-службы мэрии города, света не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Гранатная, 1-16б;
  • Ивана Фунтового, 42-54;
  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Йозефа Прибика, 7-49;
  • Анны Михайленко, 18-51;
  • Столярского, 4-Г;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7.
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Работы до 17:00.

  • Иоганна Гена, 1-20;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Алексея Косяченко;
  • Николая Лысенко, 1-27;
  • Сельская, 29-44,
  • Татьяны Тесс, 1-12а;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15.

Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • Республиканская, 226-343а;
  • Хаджибейская дорога, 409, 427-515;
  • Каменщиков (Гладкова), 305а, 307, 309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 9а, 29.

Работы до 19:00.

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