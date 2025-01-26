За інформацією прес-служби мерії міста, світла не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ
- Гранатна, 1-16б;
- Івана Фунтового, 42-54;
- Олексія Вадатурського, 79-131;
- Йозефа Прибіка, 7-49;
- Анни Михайленко, 18-51;
- Столярського, 4-Г;
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
- пров. Малиновський, 7.
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Роботи до 17:00.
- Йоганна Гена, 1-20;
- Квітнева, 1-33/1;
- Олексія Косяченка;
- Микола Лисенка, 1-27;
- Сільська, 29-44,
- Тетяни Тесс, 1-12а;
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ
- Республіканська, 226-343а;
- Хаджибейська дорога, 409, 427-515;
- Каменярів (Гладкова), 305а, 307, 309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 9а, 29.
Роботи до 19:00.
Зазначимо, що стабілізаційні відключення світла сьогодні не використовуються. Про можливі зміни ситуації в енергосистемі буде повідомлено додатково.
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