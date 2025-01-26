Отключения света
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За інформацією прес-служби мерії міста, світла не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ

  • Гранатна, 1-16б;
  • Івана Фунтового, 42-54;
  • Олексія Вадатурського, 79-131;
  • Йозефа Прибіка, 7-49;
  • Анни Михайленко, 18-51;
  • Столярського, 4-Г;
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1;
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пров. Малиновський, 7.
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Роботи до 17:00.

  • Йоганна Гена, 1-20;
  • Квітнева, 1-33/1;
  • Олексія Косяченка;
  • Микола Лисенка, 1-27;
  • Сільська, 29-44,
  • Тетяни Тесс, 1-12а;
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ

  • Республіканська, 226-343а;
  • Хаджибейська дорога, 409, 427-515;
  • Каменярів (Гладкова), 305а, 307, 309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 9а, 29.

Роботи до 19:00.

Зазначимо, що стабілізаційні відключення світла сьогодні не використовуються. Про можливі зміни ситуації в енергосистемі буде повідомлено додатково.

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