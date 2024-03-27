Новости Одессы и Одесской области

В Одессе к стабилизационным отключениям света добавили плановые: названы адреса

В Одессе к стабилизационным отключениям света добавили плановые: названы адреса

В среду, 27 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. Кроме этого в Одессе и Одесском районе продолжают действовать графики стабилизационных отключений.

Телеграм-канал Одеса. Офіційно сообщает адреса отключений. Однако продолжительность ремонтных работ и время включения света не указаны.

Центральный РЭС

  • Французский бульвар, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/а, 16, 21, 21/7, 21/а, 23/25, 27,
  • Гагарина, пр-т,
  • Семинарская, 1/1, 1/2, 1/4, 1/А,
  • переулок Удельный,
  • Гагаринское плато, 4, 5,
  • Бабаджаняна, 2, 46,
  • Бреуса, 75, 83, 88,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Петра Каришковского, 28,
  • Спартаковская, 3, 7,
  • Семинарская, 1.

Напомним, к вечеру 26 марта энергетики восстановили электроснабжение  в 13 населенных пунктах Одесской области, пострадавших из-за непогоды. Работы продолжаются на 5 воздушных линиях, чтобы заживить 9 населенных пунктов области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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