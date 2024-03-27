В Одесі сьогодні будуть планові відключення світла: названо адреси

У середу, 27 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. Крім цього в Одесі та Одеському районі діють графіки стабілізаційних відключень.
Телеграм-канал Одеса. Офіційно повідомляє адреси відключень. Однак тривалість ремонтних робіт і час увімкнення світла не вказані.
Центральний РЕМ
- Французький б-р., 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/а, 16, 21, 21/7, 21/а, 23/25, 27,
- Гагаріна, пр-т.,
- Семінарська, 1/1, 1/2, 1/4, 1/А,
- пров. Удільний,
- Гагарінське плато, 4, 5,
- Бабаджаняна, 2, 46,
- Бреуса, 75, 83, 88,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Петра Каришковського, 28,
- Спартаківська, 3,7,
- Семінарська,1.
Нагадаємо, до вечора 26 березня енергетики відновили електропостачання в 13 населених пунктах Одеської області, які постраждали через негоду. Роботи тривають на 5 повітряних лініях, щоб заживити 9 населених пунктів області.