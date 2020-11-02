Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сбежал заключенный: особые приметы, фото

В Одессе сбежал заключенный: особые приметы, фото

В Одессе вечером в воскресенье, 1 ноября, совершил побег заключенный, который отбывал наказание за кражу. 

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Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Осужденный Олег Кочетков, 38 лет, сбежал из служебного автомобиля в переулке Семафорный.

В Одессе проводят спецоперацию по поиску беглеца.

Особые приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие волосы. Был одет в темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные штаны, при себе была сумка с вещами. Одесситов просят быть бдительными.

Тех, кто видел беглеца, просят срочно звонить по номерам: (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 или 102.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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