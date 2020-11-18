Одесский «грох»: с дома-памятника архитектуры полетела лепка и часть карниза (видео)

С дома Верготи (Большая Арнаутская, 6, угол ул. Канатной) в Одессе полетела лепка и части карниза.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит под ником Маким Ювелир. Он же опубликовал видео происшествия.
— Чудом люди выжили, — комментирует Маким увиденное.
О плачевном состоянии дома Верготи одесские журналисты предупреждали еще в 2016 году. Тогда часть карниза уже отвалилась, еще кусок частично отделился от крыши и стены, и грозит упасть на пешеходный тротуар в любой момент.
Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный Верготи».
Фото — dumskaya.net, odessa.report