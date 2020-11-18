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Одесский «грох»: с дома-памятника архитектуры полетела лепка и часть карниза (видео)

Одесский «грох»: с дома-памятника архитектуры полетела лепка и часть карниза (видео)

С дома Верготи (Большая Арнаутская, 6, угол ул. Канатной) в Одессе полетела лепка и части карниза.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит под ником Маким Ювелир. Он же опубликовал видео происшествия.

— Чудом люди выжили, — комментирует Маким увиденное.

О плачевном состоянии дома Верготи одесские журналисты предупреждали еще в 2016 году. Тогда часть карниза уже отвалилась, еще кусок частично отделился от крыши и стены, и грозит упасть на пешеходный тротуар в любой момент.

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом доходный Верготи».

Фото — dumskaya.net, odessa.report

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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