В Одессе ремонтируют дороги – какие улицы затронут на выходных

Сегодня, в субботу, 17 июля, а также в воскресенье, 18 июля, коммунальщики продолжат дорожные работы во всех районах Одессы.

По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.

Текущий ремонт дорог запланирован на:

ул. Пантелеймоновской;

ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда).

В Малиновском районе текущий ремонт будет выполняться на ул. Столбовой.

В Киевском районе проводится капитальный ремонт внутриквартального проезда на ул. Академика Вильямса, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2 и 46/3.

Текущий ремонт дорог будет проводиться по ул. Авдеева-Черноморского.

В Суворовском районе планируется проведение текущего ремонта на:

ул. Генерала Бочарова;

ул. Академика Заболотного (на участке от ул. Академика Сахарова до проспекта Добровольского);

ул. Кишиневской.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Также напомним, что трасса Одесса-Киев «уплыла».

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Фото пресс-службы Одесского горсовета