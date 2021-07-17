В Одессе ремонтируют дороги – какие улицы затронут на выходных

Сегодня, в субботу, 17 июля, а также в воскресенье, 18 июля, коммунальщики продолжат дорожные работы во всех районах Одессы.
По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
Текущий ремонт дорог запланирован на:
- ул. Пантелеймоновской;
- ул. Екатерининской (на участке от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда).
В Малиновском районе текущий ремонт будет выполняться на ул. Столбовой.
В Киевском районе проводится капитальный ремонт внутриквартального проезда на ул. Академика Вильямса, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2 и 46/3.
Текущий ремонт дорог будет проводиться по ул. Авдеева-Черноморского.
В Суворовском районе планируется проведение текущего ремонта на:
- ул. Генерала Бочарова;
- ул. Академика Заболотного (на участке от ул. Академика Сахарова до проспекта Добровольского);
- ул. Кишиневской.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Также напомним, что трасса Одесса-Киев «уплыла».
Читайте также: Два столба превратят в мегаразвязку: к ней добавят четыре петли в двух уровнях.
Фото пресс-службы Одесского горсовета