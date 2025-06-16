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Одесская ОГА объявила новый тендер на реконструкцию госпиталя ветеранов на сумму почти 71 млн грн.

Предыдущий тендер, проведенный в мае, был отменен из-за нарушений законодательства.

Объем запланированных работ и причины повторного тендера

Согласно условиям тендера, аукцион по определению подрядчика должен начаться 1 июля. За выделенные средства планируется выполнить значительный объем работ. В частности, предусмотрен демонтаж существующего дорожного покрытия, стен, перегородок, искусственного паркета и керамических плиток на полу, после чего эти элементы будут фактически построены заново.

Также проектом реконструкции предусмотрено утепление фасада здания. Новый пол и лестницы необходимо будет обработать гидроизоляционным раствором, а также обустроить противоскользящими накладками и тактильными элементами для обеспечения доступности. Кроме того, планируется полная замена электрических сетей, систем водопровода и канализации, а в санитарных узлах будут установлены специальные поручни. Отдельно предусмотрено устройство современной системы вентиляции, противопожарной сигнализации и оснащение коробов для интернет-сетей. Завершить все работы планируется до конца следующего года.

Стоит отметить, что это уже второй аукцион, объявленный на реконструкцию указанного госпиталя. Первый тендер, проведенный в начале мая, был отменен 2 июня. Причиной отмены стала невозможность устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

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